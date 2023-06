»Es gibt eine wachsende Welle der Wut und Homophobie in Amerika«, sagte der 76-Jährige. »Es gibt jetzt ein Gesetz, das besagt, dass ein Arzt in Florida sich weigern kann, einen zu behandeln, wenn man schwul ist, was ich einfach unglaublich finde.« Tatsächlich tritt in dem US-Bundesstaat am 1. Juli ein Gesetz in Kraft, dass es erlaubt, Gesundheitsversorgung aufgrund von »moralischen, ethischen und religiösen Überzeugungen« abzulehnen. LGBTQ-Aktivisten und -Aktivistinnen befürchten, dass dies von Medizinern oder Versicherungen genutzt wird, um beispielsweise trans Personen die Behandlung oder die Kostenübernahme zu verweigern. Das berichtet unter anderem die Zeitung »Pensacola News Journal« .