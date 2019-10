Elton John ist mit seiner Musik seit Jahrzehnten erfolgreich. Entsprechend groß ist die Fangemeinde des britischen Sängers - darunter auch zahlreiche Promis. Der britische "Guardian" hat nun eine ganze Reihe berühmter Elton-John-Fans zusammengetrommelt, damit sie den Sänger interviewen. Tapfer stellte John sich den Fragen - auch, wenn es zwischendurch vielleicht ein wenig peinlich war.

So musste John dem US-amerikanischen Rapper Eminem gestehen, dass er und Ehemann David sein Hochzeitsgeschenk noch nicht genutzt haben. Es stehe noch immer in einer Box und sei schön anzusehen. Auch dass es sich bei dem Geschenk des Rappers um zwei passende Penisringe handele, plauderte John offen aus.

Auch Fat Tony brachte John mit seiner Frage ein wenig in Bedrängnis. Wer denn der nervigste Mensch war, mit dem er zusammen gearbeitet hätte, wollte der DJ wissen. Elegant wandte sich John auch aus dieser Frage. Der Produzent Timbaland sei war nicht nervig gewesen, hätte ihn aber mit seiner Schüchternheit überrascht. "Er hat nicht wirklich mit mir kommuniziert", kommentierte der Sänger die Zusammenarbeit mit dem Produzenten.

"Selberverständlich Posh"

Bob Dylan stellte eine Frage zum Refrain des Liedes "Tiny Dancer". Eine eindeutige Antwort gab es darauf nicht. John könne sich nicht mehr so gut daran erinnern, wie er das Lied geschrieben habe. Dafür lobte er Dylan für die gute Frage.

Welches "Spice Girl" er wäre konnte der Sänger dafür genau beantworten. "Selbstverständlich Posh", sagte er. "Obwohl es ein Teil von mir gab - bevor ich nüchtern wurde - der ganz sicher Mel B. war", fügte John hinzu. Gestellt hatte die Frage Sänger Sam Smith.

Schließlich gab John auch zu, an Geister zu glauben. Seinem Anwesen in Windsor wird nachgesagt, ein Spukhaus zu sein. Die Sängerin Kacey Musgraves sprach ihn nun darauf an. "Wurden in letzter Zeit Geister gesehen", wollte sie wissen.

John antwortete, dass er mal in einem belgischen Hotel eine Begegnung mit einem Geist hatte und zu Tode erschrocken war. In seinem eigenen Haus habe er noch keine Gespenster gesichtet. Allerdings sei Ehemann David mal einer viktorianischen Lady begegnet. "Sie saß auf dem Bett und fragte, ob er den Lärm draußen hören kann", so John. David sei ganz ruhig gewesen. "Ich hätte Todesangst gehabt."