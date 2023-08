Zuvor hatte die britische Boulevardzeitung »Sun« berichtet, zu dem Zwischenfall sei es in einer Villa des Musikers in Nizza gekommen, wo Sir Elton John mit Ehemann David Furnish und den beiden Söhnen im Urlaub sei. Der Sänger habe sich dabei kleinere Verletzungen zugezogen. Die Behandlung erfolgte demnach in der orthopädischen Abteilung des Princess-Grace-Krankenhauses in Monaco.