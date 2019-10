Der Schauspieler Elyas M'Barek verbringt seiner Ansicht nach zu viel Zeit am Handy: "Ich brauche zwei Akkuladungen am Tag", sagte er bei einer Filmpremiere in München. Die meiste Energie gehe für WhatsApp, Instagram und E-Mails drauf. "Ich bin in vielen Gruppenchats und habe da sehr viel Spaß dran."

Ganz anders sein Schauspielkollege Florian David Fitz: "Was das angeht, bin ich ein Steinzeitmensch." Er sagte, er sei mit Gruppenchats überfordert. "Teilweise guckst du auf dein Handy und dann sind da 157 Messages drauf."

M'Barek und Fitz sind mit fünf prominenten Kollegen in "Das perfekte Geheimnis" zu sehen: Jella Haase, Karoline Herfurth , Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. In der Komödie des Regisseurs Bora Dagtekin sind sie Jugendfreunde, die ein brisantes Spiel spielen: Alle legen ihre Handys auf den Tisch, müssen Anrufe auf Lautsprecher stellen und Nachrichten vorlesen.

Elyas M'Barek ist vor allem bekannt für seine Rolle in den "Fack ju Göhte"-Filmen. Mit "Der Fall Colini" wechselte er ins ernste Fach. Florian David Fitz gewann für seine Rolle in "Vincent will Meer" den Deutschen Filmpreis und den Bambi.