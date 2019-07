Die YouTuberin Emily Hartridge ist gestorben. Auf ihrer Instagramseite hieß es, sie sei in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Hartridge wurde 35 Jahre alt.

Britische Medien zufolge verunglückte sie am Freitag mit einem E-Scooter. Sie sei in einem Kreisverkehr im Londoner Viertel Battersea mit einem Lkw kollidiert, berichtet der "Guardian". Das sei der erste tödliche Unfall mit einem E-Scooter in Großbritannien.

Sie starb laut dem Sender BBC noch am Unfallort. Die Ursache sei noch unklar. Es sei illegal, öffentliche Straßen und Wege mit einem E-Scooter zu benutzen. Das gelte auch für Radwege und den Bürgersteig.

Hartridge wurde dank ihres YouTube-Kanals bekannt. Vor allem das Format "Zehn Gründe für..." war beliebt. Sie habe bis zu drei Millionen Zuschauer im Monat erreicht, heißt es auf der Seite ihres Managements.

Ihre große Bekanntheit im Netz ermöglichte Hartridge eine TV-Karriere: Sie moderierte die Sendung "Oh Shit I'm 30!" ("Verdammt - ich bin 30") bei dem Sender Channel 4. Dafür interviewte sie Stars wie die Schauspieler Hugh Jackman und Eddie Redmayne. Außerdem arbeitete Hartridge als Fitnesstrainerin.