Die Botschaft der Woche...

...schickte Emily Ratajkowski an den einstigen Filmstudioboss Harvey Weinstein. Das 28-jährige US-Model hatte sich für eine Filmpremiere mit schwarzem Stift ein "fuck harvey"-Tattoo auf den Unterarm gemalt - und stolz den wartenden Fotografen auf dem roten Teppich präsentiert.

Eine Botschaft für Weinstein Deutlicher geht es nicht: Emily Ratajkowski hat mit schwarzem Stift "fuck harvey" auf ihren Oberarm geschrieben. Das Bild zeigt das US-Model bei einer Filmpremiere in Hollywood. Auch auf Instagram postete die US-Amerikanerin ein Foto mit ihrem neuen Kurzzeit-Tattoo. Dieses Foto zeigt sie im Mai dieses Jahres auf einer Gala in New York. Zu dem Foto schrieb sie: "Heute haben Harvey Weinstein und sein ehemaliges Filmstudio mit seinen Opfern einen Deal über 25 Millionen Dollar abgeschlossen. Weinstein, dem Straftaten vorgeworfen werden, die von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung reichen, muss kein Fehlverhalten eingestehen oder sein eigenes Geld bezahlen." Der Prozess gegen Weinstein soll im Januar starten. Die aktuellen Vergleiche haben darauf keinen Einfluss. Ratajkowski hat sich schon früher über sexuelle Belästigung und Diskriminierung geäußert. Ratajkowski wurde mit sehr freizügigen Aufnahmen bekannt. Für das Model, das auch als Schauspielerin arbeitet, ist das kein Widerspruch zu ihrem Engagement: „Die Reaktionen der Leute auf meine Sexualität, mein Aussehen waren nicht mein Problem, es war ihres", schrieb sie in einem Essay.

Diese Woche war bekannt geworden, dass sich Weinstein offenbar mit mehr als 30 Frauen auf einen vorläufigen Vergleich mit einer Zahlung von insgesamt 25 Millionen Dollar geeinigt hat. Mehr als 80 Frauen hatten Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter viele prominente Schauspielerinnen. Die Hauptverhandlung gegen Weinstein soll am 6. Januar starten, sie ist nicht von dem vorläufigen Deal betroffen.

Auf Instagram kommentierte Ratajkowski ihre Aktion wie folgt: "Heute haben Harvey Weinstein und sein ehemaliges Filmstudio mit seinen Opfern einen Deal über 25 Millionen Dollar abgeschlossen. Weinstein, dem Straftaten vorgeworfen werden, die von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung reichen, muss kein Fehlverhalten eingestehen oder sein eigenes Geld bezahlen."

Der Heißhunger der Woche...

...hatte jüngst die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep. Die Schauspielerin Florence Pugh hat über ihre gemeinsamen Dreharbeiten für den Film "Little Women" berichtet und dabei Streeps gar nicht divenhafte Gelüste offenbart.

Als die beiden Frauen eine Szene in einem Park drehten, hätten sie "gewaltige Reifröcke" getragen und darauf gewartet, dass die Dreharbeiten endlich weitergingen. In dieser Situation bekam Streep offenbar Appetit: "Ich erinnere mich, dass es kalt war und sie sagte: 'Ich würde einfach für ein paar Pommes frites töten' ", erzählte Pugh. Der Wunsch wurde umgehend erfüllt.

Snacks am Set Meryl Streep ist Oscarpreisträgerin - und mit den Worten ihrer Schauspielkollegin Florence Pugh "eine legendäre Frau". Gemeinsam spielten die beiden Schauspielerinnen in dem Historiendrama "Little Women". In einer TV-Show hat Pugh nun eine Anekdote von den Dreharbeiten erzählt. "Ich erinnere mich, dass es kalt war und sie sagte: 'Ich würde einfach für ein paar Pommes frites töten'", berichtet Pugh über Streep. Innerhalb von zehn Minuten habe ein Produktionsassistent der 70-Jährigen - vollkommen außer Atem - eine Tüte Pommes gebracht - so erinnert sich Pugh.

Die Altersweisheiten der Woche...

...verbreitete Teri Hatcher. Die US-Schauspielerin veröffentlichte zu ihrem 55. Geburtstag auf Instagram Bikinifotos von sich und rief zu mehr Natürlichkeit auf. "In diesem 55-jährigen Körper zu leben fühlt sich tatsächlich befreiend an", schrieb Hatcher. Sie habe herausgefunden, wie sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen könne. Das treffe nicht immer zu, aber an vielen Tagen.

Das Alter erlaube es, Ziele klar vor Augen zu haben und zu schätzen, für wen oder was man dankbar sei. "Du bist alt genug, um das Wunder des Lebens zu sehen, und jung genug, um dieses Wissen zu feiern", schrieb die Schauspielerin. "Sei stark genug, verletzlich zu sein."

Das Wunder des Lebens "In diesem 55-jährigen Körper zu leben, fühlt sich tatsächlich befreiend an": Mit einer besonderen Botschaft hat Teri Hatcher ihren Geburtstag gefeiert. Sie habe herausgefunden, wie sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen könne, schrieb die Schauspielerin zu Bikinifotos auf Instagram. Und sie ermutigte andere, sich ihr anzuschließen: Die Menschen sollte offen für andere und das Leben sein. Und das "ohne Filter, ohne Make-up", schrieb Hatcher. "Sei stark genug, verletzlich zu sein." Die Schauspielerin wurde vor allem mit der US-Fernsehserie "Desperate Housewives" bekannt. Für ihre Darstellung der alleinerziehenden Susan wurde Hatcher 2005 mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Das Kleid der Woche...

... fand zunächst keinen Abnehmer - dann wechselte die nachtblaue Samtrobe von Prinzessin Diana bei einer Auktion in London doch noch den Besitzer. Eine Organisation aus Großbritannien kaufte das schulterfreie Kleid für 220.000 Pfund (umgerechnet etwa 262.000 Euro), wie das Auktionshaus Kerry Taylor mitteilte.

Um welche Organisation es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Das Kleid, das Diana bei ihrem berühmten Tanz mit John Travolta 1985 im Weißen Haus trug, hatte bei einer ersten Versteigerung nicht das Mindestgebot von 200.000 Pfund erreicht.

epa/Courtesy Ronald Reagan Library Legendärer Auftritt: Prinzessin Diana und John Travolta im November 1985 im Weißen Haus

Die Außerirdische der Woche...

ist Ashley Graham. "Jeder Tag ist wie ein Science-Fiction-Film", sagte die schwangere 32-Jährige in der Sendung von US-Talker Jimmy Fallon. Es sei, als ob ein kleiner Alien ihren Bauch übernommen habe - offenbar ein sehr aktiver kleiner Alien: "Ich schwöre, er ist auf einem Laufband. Und eines Tages wird er einfach aus mir hinauslaufen", sagte Graham. Das hoffe sie zumindest.

In der Show berichtete Graham auch von ihrer "sehr untraditionellen Babyparty": Beispielsweise hätten ihre Gäste sich Tattoos oder Piercings stechen lassen können. "Wir hatten auch Strampler, die jeder dekorieren konnte, und wir spendeten sie Müttern in Not", sagte Graham. "Es war also etwas ganz Besonderes."

Von Aliens und Tattoos Ein Alien im Bauch? Diese Beschreibung für ihre Schwangerschaft stammt von der werdenden Mutter Ashley Graham. "Jeder Tag ist wie ein Science-Fiction-Film", sagte das Model bei einem Auftritt in einer TV-Show. Sie habe eine "sehr untraditionelle Babyparty" gehabt, berichtete die 32-Jährige weiter - so gab es Tattoos und Piercings für die Gäste. Graham und ihr Ehemann Justin Ervin gaben im Sommer bekannt, Eltern zu werden. Das Model veröffentlichte ein Video, in dem es und Ervin lächelnd in die Kamera blicken und "Überraschung!" rufen. In dem Clip zeigt Graham stolz ihren Babybauch. "Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet", schrieb Graham zu dem Video. Sie und Ervin hatten sich 2010 das Jawort gegeben. Weiter schrieb sie: "Es ist die allerbeste Reise mit meinem Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt! Heute fühlen wir uns so gesegnet, dankbar und freuen uns, mit unserer wachsenden Familie zu feiern!" Ervin, hier auf einem Foto mit seiner Frau 2017 in New York, postete ein Foto von sich und Graham, auf dem er ein Ultraschallbild in der Hand hält. Graham ist das vermutlich bekannteste Plus-Size-Model der Welt. Sie war auf den Covern zahlreicher US-Magazine zu sehen und 2016 Jury-Mitglied der US-amerikanischen Fernsehsendung "America's Next Top Model". Sie war zudem das erste Plus-Size-Model, das es in der "Forbes"-Liste der bestverdienenden Models in die Top Ten schaffte. Ende 2017 landete sie mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 5,5 Millionen Dollar auf Platz zehn des Rankings. Graham setzt sich unter anderem seit Jahren dafür ein, dass auch andere kurvige Frauen ein positiveres Körpergefühl bekommen. 2016 hatte sie in einem Interview mit der britischen "Vogue" gesagt, früher hätte sie sich gewünscht, dünner zu sein. Heute habe sie den Wunsch nicht mehr.

Der Kunsthandwerker der Woche...

ist Seth Rogen. Der Schauspieler und Regisseur hat ein neues Hobby für sich entdeckt. Seine Frau töpfere seit ihrer Schulzeit und habe seit einiger Zeit versucht, ihn dazu zu bringen, es ihr nachzutun. "Parallel dazu war ich besessen von Aschenbechern, also war das ein guter Ausgangspunkt", sagte er dem US-Magazin "Interview".

Solche Objekte seien recht leicht zu fertigen, "und weil ich den ganzen Tag Joints rauche, habe ich auch viel mit ihnen zu tun". Er habe immer nach einem "kleinen Bett" gesucht, auf dem seine Joints ausruhen könnten. "So wurde es die perfekte Möglichkeit, exakt den Aschenbecher zu kreieren, den ich mir wünschte."

DPA Schauspieler Seth Rogen: "Weil ich den ganzen Tag Joints rauche"

Im Interview bestätigt er seinen Ruf als Dauerkiffer, es gebe nichts, was er täte, ohne Gras zu rauchen - "und Töpfern ist keine Ausnahme". Sein erstes Werk war demnach weit entfernt von jeder Perfektion: "Der erste Aschenbecher sah aus, als habe ihn ein Kind gemacht."