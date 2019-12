Das sieht nach einer weihnachtlichen Hogwarts-Reunion aus: Schauspielerin Emma Watson und ihre früheren "Harry Potter"-Kollegen haben ihren Fans Festtagsgrüße gesendet. Die 29-jährige Watson postete auf Instagram ein Foto, auf dem die Schauspieler gemeinsam zu sehen sind.

Bei dem Treffen dabei waren demzufolge abgesehen von Watson noch Tom Felton, (verkörperte im Harry-Potter-Kosmos Draco Malfoy), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Bonnie Wright (Ginny Weasley), und Evanna Lynch (Luna Lovegood). "Frohe Weihnachten von uns", schrieb Watson dazu. Auch die Kollegen teilten das Foto auf ihren Accounts, Felton etwa verschickte "Grüße von meinen Klassenkameraden".

In den "Harry Potter"-Filmen, die auf den Büchern der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling basieren, war Watson in der Rolle der Hermine Granger zu sehen und wurde damit weltberühmt.

Erst vor Kurzem hatte Watson in einem Interview publik gemacht, welchen Einfluss ihr nahender 30. Geburtstag auf sie habe: Das Jahr 2019 sei für sie hart gewesen, weil sie "allerlei Vorstellungen" davon habe, wie das Leben in diesem Alter aussehen müsse. "Eigentlich dachte ich mir immer: 'Warum macht jeder so einen großen Wirbel darum, 30 zu werden? Das ist doch keine große Sache'". Doch kaum sei sie 29 geworden, habe sich das geändert.

"Oh mein Gott, ich fühle mich so gestresst und ängstlich. Und ich weiß, dass es daran liegt, dass einen plötzlich all diese unterschwelligen Nachrichten erreichen", sagte Watson. "Wenn du kein Haus gebaut hast, wenn du keinen Mann hast, wenn du kein Baby hast, und du 30 wirst, und du bist nicht an einem unglaublich sicheren, stabilen Punkt in deiner Karriere oder findest noch Dinge heraus... da ist einfach diese unglaublich große Angst."