7 / 10

Ebenfalls in Blau – und in klassischer Pose in Unterlagen vertieft am Tisch – ließ sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Oktober im Salonwagen nach Kiew ablichten. Derlei Fotos sind auch Teil der politischen Kommunikation. Oft sollen sie zeigen: Seht her, ich kümmere mich, sogar im Zug arbeite ich, statt aus dem Fenster zu schauen.