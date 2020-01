Den Fehlstart der Woche...

...legte die schwedische Prinzessin Estelle hin. Die Siebenjährige brach sich gleich zu Beginn des neuen Jahres ein Schienbein beim Skifahren. Sie sei so unglücklich von einem Hügel gestürzt, dass sie sich verletzt habe, berichtete die schwedische Zeitung "Aftonbladet". Eine Sprecherin des Hofs bestätigte demnach, dass der kleinen Prinzessin im Krankenhaus ein Gips angelegt worden sei. Ansonsten gehe es ihr den Umständen entsprechend gut.

Getty Images Prinzessin Estelle an ihrem dritten Geburtstag im Jahr 2015: Erfahrene Skifahrerin

Dem Bericht zufolge haben Estelle, ihr dreijähriger Bruder Oscar und ihre Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, ihren Winterurlaub in den Alpen verbracht. Dort feierten sie auch Silvester. Estelle ist laut "Aftonbladet" bereits eine erfahrene Skifahrerin - sie habe schon im Alter von weniger als zwei Jahren auf den Brettern gestanden.

Die Neujahrsgrüße der Woche...

...posteten der britische Prinz Harry und seine Frau Meghanauf Instagram. Ein Foto zeigt den strahlenden 35-Jährigen, der seinen Sohn Archie im Arm hält. Besondere Aufmerksamkeit erregten bei den Followern die Bommel an Archies Wintermütze, die wie Bärenohren aussehen. Der neuseeländische Hersteller der Mütze kann sich mittlerweile nicht mehr vor Bestellungen retten.

Das Bild ist Teil einer Fotoserie, mit der die Familie aus ihrem mehrwöchigen Urlaub in Kanada grüßt. Meghan hatte vor ihrer royalen Hochzeit sieben Jahre lang in dem nordamerikanischen Land gelebt und für die US-Serie "Suits" vor der Kamera gestanden.

Die Spendierhosen der Woche...

...hatte der Sänger und Schauspieler Donnie Wahlberg an. Der "New Kids on the Block"-Sänger überraschte eine Kellnerin am Neujahrstag mit einem riesigen Trinkgeld. Zum Jahreswechsel zahlte der 50-Jährige zusätzlich zu seiner Rechnung über 78,45 Dollar ein Trinkgeld von 2020 Dollar. Das entspricht etwa 2500 Prozent des Rechnungsbetrags.

Getty Images Musiker Donnie Wahlberg (Archivbild): "Happy New Year"

Wahlberg hatte am 1. Januar mit seiner Frau, der Schauspielerin Jenny McCarthy, in St. Charles im US-Bundesstaat Illinois in einer Filiale der Restaurantkette IHOP gegessen, wie das Magazin "People" berichtet.

Er habe 2020 als der "tolle Mann, der er ist", begonnen, schrieb McCarthy auf Twitter und postete dazu ein Foto der bezahlten Rechnung. Darauf hatte Wahlberg handschriftlich "Happy New Year" vermerkt.

Das Geständnis der Woche...

...kommt von Katja Riemann. Die Schauspielerin berichtete überraschend, früher eine schüchterne und ängstliche Frau gewesen zu sein. Sie habe sich selten getraut, etwas zu sagen, sagte die 56-Jährige im Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau" mit Barbara Schöneberger. "Es war viele Jahre Arbeit, über meine Angst vor Menschen hinwegzukommen." Bis heute habe sie keine Freude an Konflikten.

Thomas Niedermueller/ Getty Images Katja Riemann (Archivbild) war mal schüchtern - und behalf sich mit Notlügen

Ein schwieriges Thema war demzufolge lange Zeit auch ihr Alter, verriet Riemann. "Ich hatte mal ein Verhältnis mit einem Mann, der 17 Jahre jünger war als ich." Sie habe ihm gegenüber behauptet, 40 zu sein - obwohl sie schon etwas älter gewesen sei: "Ich habe sehr lange gesagt, ich bin 40."

Das Unbehagen der Woche...

...hat James-Bond-Darsteller Daniel Craig geäußert. "Ich fühle mich als Prominenter überhaupt nicht wohl", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei allerdings in Ordnung für ihn, dass er für seine Arbeit bekannt sei. "Diese Art von Berühmtheit akzeptiere ich, selbst wenn ich nur ungern meine Privatsphäre verliere", sagte der 51-Jährige.

Britta Pedersen/ DPA Spielt zum fünften Mal den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt: Daniel Craig

In dem Interview thematisierte Craig auch eine weitere Schattenseite seines Berufs. Dreharbeiten beanspruchten ihn so sehr, dass er sein "Privatleben auf Pause schalten" müsse. "Das ist ein Aspekt, den ich bei meinem Job hasse", sagte der 51-Jährige. Seine Familie habe dafür jedoch großes Verständnis.

Die Liebeserklärung der Woche...

...kommt von Elizabeth Banks. Die Regisseurin und Schauspielerin zeigte sich begeistert von Hamburg. "Ich habe es dort geliebt", sagte Banks in einem Interview, nachdem sie an der Elbe den Film "Drei Engel für Charlie" gedreht hatte, in dem sie auch selbst mitspielt.

Ian West/PA Wire/DPA Schauspielerin Elizabeth Banks: "Ich habe es dort geliebt"

Vor allem die Elbphilharmonie hat es der 45-jährigen US-Amerikanerin angetan. "Die habe ich schon vor zwei Jahren auf meine Wunschliste geschrieben, als wir in Europa nach Drehorten für den Film gesucht haben", schwärmte Banks. "Das Gebäude hat Wellen auf dem Dach und ist so fortschrittlich im Design. Wir haben echt Glück, dass wir es im Film zum Leben erwecken konnten."