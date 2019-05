Was ihr Privatleben angeht, ist Schauspielerin und Model Eva Mendes ("Training Day") notorisch zurückhaltend. Seit 2011 ist sie mit ihrem Kollegen Ryan Gosling liiert - das Interesse an dem prominenten Paar ist nach wie vor riesig.

Um ihre Mode-Kollektion zu bewerben, machte Mendes jetzt offenbar eine Ausnahme und plauderte in der CBS-Talkshow "The Talk" über ihre Arbeit mit Will Smith, die Idiotie von Selfies und einen miesen Job, den sie als Teenager in einer italienischen Pizzeria in Los Angeles hatte.

Auch auf ihre beiden Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee, geboren 2014 und 2016, kam Mendes zu sprechen. "Ich bin Kubanerin", sagte sie. Zu gern würde sie ihren Kindern deshalb Spanisch beibringen.

Doch das gestalte sich schwieriger als gedacht. Der Grund: Die 45-Jährige vermischt laut eigener Aussage beim Sprechen Spanisch und Englisch zu "Spanglish". Mit der Folge, dass die Kinder es ihr nachtäten: "Meine kleine Tochter sagt dann etwa zu mir: "Mami, meine boca (Mund) tut weh. Ich hab etwas zwischen den diente (Zähnen)." Auf Spanglish: "Mommy, my boca hurts because I think something got stuck in my diente." Mendes findet das zwar "hinreißend" - aber genaugenommen sei dieser Mix nun mal keine Sprache.

Was ihren Partner Gosling und ihren ursprünglich nicht besonders ausgeprägten Kinderwunsch angeht, sagte Mendes, sie habe die Dinge ab der Begegnung mit ihm anders gesehen. "Ich will keine Kinder, ich will deine Kinder."