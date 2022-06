In ihrer Anfangszeit war das Image der »Hells Angels« noch gar nicht so rau: Sie wurden in den 60ern als Teil der erstarkenden Gegenkultur angesehen, sie hatten ihr Hauptquartier in San Francisco, der charismatische Barger pflegte Bekanntschaften mit Kulturschaffenden wie Allen Ginsberg, Timothy Leary oder der Band The Grateful Dead. Die Rocker nahmen die gleichen Drogen und schwärmten von einem Lebensgefühl, das 1969 das Roadmovie »Easy Rider« verewigte. Doch sie nutzten als Symbole Totenkopf und Hakenkreuz, ihr Motto war: »Fuck the World«.