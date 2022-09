Der Musiker landete 2015 mit einem Remix des Songs »Cheerleader« seinen ersten Hit und gehört zu den bekanntesten deutschen DJs. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er seine neue Single »Call It Love« mit dem US-Sänger Ray Dalton.

In seiner Auszeit möchte Jaehn zwar Musik rausbringen, aber nicht mehr auflegen und in der Öffentlichkeit stehen. »Ich versuche auch im Alltag immer, mir kleine Inseln zu suchen, lebe deshalb auch noch auf dem Dorf, meditiere, mache Yoga und alles Mögliche, was mich zu mir bringt und erdet.«