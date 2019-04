Ehemaliger Box-Weltmeister Felix Sturm in Köln festgenommen

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm ist in Köln festgenommen worden. Das bestätigte die Kölner Polizei am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sid. Zu den Hintergründen der Festnahme äußerte sie sich jedoch nicht.

Nach Angaben der "Bild am Sonntag", die schon zuvor über den Vorfall berichtete, soll sich die Festnahme am Freitag auf der Fibo ereignet haben. Das ist eine bekannte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit.

Felix Sturm wird dem Bericht zufolge Steuerhinterziehung vorgeworfen. Die Kölner Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen, hat laut "Bild am Sonntag" einen Haftbefehl gegen Sturm erwirkt. Informationen der Zeitung zufolge soll der 40-Jährige zuletzt in Bosnien gelebt haben, in der Heimat seiner Familie. Für die deutschen Behörden soll er deshalb nicht erreichbar gewesen sein.

Prozess im Januar geplatzt

Zuletzt war Sturm wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Der Supermittelgewichtler war nach seinem Sieg am 20. Februar 2016 in Oberhausen in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow in A- und B-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy Stanozolol getestet worden.

Ein Prozess gegen Sturm platzte allerdings, die 8. Große Strafkammer in Köln lehnte im Januar die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, da kein hinreichender Tatverdacht gegen den Ex-Champion bestanden habe. Weder der Weltverband WBA, noch der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) hatte Sturm gesperrt.