Ferdinand Piëch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, ist am vergangenen Sonntag gestorben. Der 82-Jährige sei am Abend in einem Restaurant unvermittelt kollabiert, berichtet die "Bild"-Zeitung. Piëch sei von den Rettungskräften noch in ein Krankenhaus in Rosenheim gebracht worden, dort aber verstorben. Die Ursache des Zusammenbruchs war zunächst unklar.

Auch das "Handelsblatt" berichtete mit Verweis auf das Umfeld der Familie über Piëchs Tod. Ein Konzernsprecher wollte den Bericht auf Anfrage von AFP zunächst nicht kommentieren.

Piëch war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, danach übernahm er bis 2015 den Posten als Aufsichtsratsvorsitzender.

1963 fing der Österreicher nach seinem Maschinenbaustudium bei Porsche an, wo er nach wenigen Jahren die Leitung der Entwicklungsabteilung übernahm. Später ging Piëch zu Audi, wo er 1988 Vorstandschef wurde. Fünf Jahre arbeitete er dort, dann zog es ihn zur Muttergesellschaft Volkswagen, wo er den Rest seines Arbeitslebens verbrachte.

