»Meine Blödelphase«

Später nannte Ferfried die Beziehung zu Gsell: »Meine Blödelphase , meine zwei Jahre der Narretei, das war vielleicht ein bisschen too much, aber who cares?« Er distanzierte sich von der »unsäglichen Schmonzette«, die RTL II daraus gemacht habe; dass das Ganze in keiner Hochzeit münde, habe er dem Sender übrigens von vornherein gesagt.