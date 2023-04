»Nein, nein, ich habe nichts zu sagen«, sagte der zweimalige Weltmeister in einem TV-Interview, grinste und ergänzte erneut: »Ich habe nichts zu sagen.« Die Szenen sind auf einem vom offiziellen Instagram-Account der Formel 1 verbreiteten Video zu sehen. Der Interviewer nimmt den Namen von Superstar Swift, die gerade auf Tour ist, zwar nicht direkt in den Mund, Alonso weiß aber sofort, dass er auf sein aktuelles Liebesleben angesprochen wird. »Es ist hier in Baku schon kompliziert genug«, sagte Alonso nur und grinste erneut: »Ich bin mir sicher, dass du auch andere Fragen hast.«