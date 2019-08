Sorge um einen großen Mann des französischen Kinos: Alain Delon hat vor einigen Wochen einen Schlaganfall und eine leichte Hirnblutung erlitten. Das sagte sein Sohn Anthony Delon der Nachrichtenagentur AFP. Sein Vater erhole sich derzeit in einem Schweizer Krankenhaus, sein Zustand sei stabil. Der 83-Jährige war demnach in einem Krankenhaus in Paris operiert worden und hatte drei Wochen lang auf der Intensivstation gelegen.

"Die ganze Familie hat sich an seinem Bett abgewechselt, mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter Nathalie", sagte Anthony Delon. Inzwischen sei sein Vater in die Schweiz zurückgekehrt, wo er sich in einer Klinik erhole. Seine Schwester, die in der Schweiz lebe, halte die Familie über Delons tägliche Fortschritte auf dem Laufenden.

Gerüchte im Boulevard

In den vergangenen Wochen hatten Boulevardmedien bereits von einem Schlaganfall des Filmstars berichtet. Delons Team teilte Mitte Juni mit, der Schauspieler sei "wegen Schwindels und leichter Kopfschmerzen" in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden. Die Beschwerden seien wahrscheinlich auf eine Herzrhythmusstörung zurückzuführen.

Noch im Mai war Delon bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Delon wurde in den Sechziger Jahren unter anderem mit "Der eiskalte Engel" (1967) von Jean-Pierre Melville, "Der Leopard" (1963) von Luchino Visconti und "Der Clan der Sizilianer" (1969) von Roger Sartet weltberühmt. Zu seinen bedeutenden Erfolgen gehört auch der Krimi "Der Swimmingpool" mit Romy Schneider.

Der Schauspieler lebt in der Schweiz und ist seit 2000 Staatsbürger des Landes.