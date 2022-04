Flavio Briatore über Leni Klum »Der Vater, der sie aufzog, war Seal«

Der ehemalige Formel 1-Teamchef Flavio Briatore hat sich in einem Interview über die Erziehung seiner Tochter Leni Klum geäußert. »Der wahre Vater, der sie aufzog, ist Seal«, sagte er der Zeitung » La Repubblica «. Er habe ein gutes Verhältnis zu dem US-Sänger.

Briatore schwärmte in dem Interview von seiner Tochter: »Sie ist nicht nur schön, sondern auch stark und unabhängig, lebenslustig«. Er ergänzte: »Das ist nicht mein Verdienst«. Er sei Klum dankbar dafür, wie sie Leni erzogen habe. Leni Klum arbeitet wie ihre Mutter als Model.

Das Problem an der Beziehung zu Leni sei auch die Entfernung, so Briatore. Sie lebe in Los Angeles. Er sehe sie nicht oft. »Das bedeutet aber nicht, dass ich sie weniger liebe.«