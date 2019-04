Die legendäre britisch-amerikanische Band Fleetwood Mac hat wegen einer Erkrankung von Sängerin Stevie Nicks mehrere Konzerte in Nordamerika abgesagt. Auch ein geplanter Auftritt beim bekannten Jazz-Fest in New Orleans am 2. Mai werde gecancelt, teilten die Veranstalter auf Twitter mit.

Erst vorige Woche war Fleetwood Mac als Headliner zu dem Musikevent in New Orleans gestoßen - nachdem die Rolling Stones wegen einer Operation von Mick Jagger ihren Auftritt abgesagt hatten.

Nicks leide an einer Grippe, die 70-jährige Sängerin befinde sich aber schon auf dem Weg der Besserung, zitierte das Musikmagazin "Rolling Stone" aus einer Mitteilung des Sprechers der Band. Die abgesagten Konzerte ihrer Nordamerika-Tournee sollen im Herbst nachgeholt werden.

Fleetwood Mac hat ab Juni auch Konzerte in Europa geplant, darunter am 6. Juni in der Berliner Waldbühne.