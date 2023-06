Eine Regenbogenflagge und ein Foto mit Dragqueen Olivia Jones – das reicht für einige Fler-Fans offenbar aus, um unter einem Instagram-Post des Rappers üble Hasskommentare zu verbreiten. In einem weiteren Beitrag zeigte der Berliner Musiker sich davon entsetzt: »Schlimm zu sehen wie Leute in meinen Kommentaren abgehen. Kack auf jeden der nicht einfach den Mensch an sich respektieren kann!«