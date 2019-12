Florian Silbereisen Immer höher, immer weiter? Nö, kein Interesse

"Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen macht sich keinen Druck mit Blick auf die eigene Karriere. "Ich war immer zufrieden mit dem, was ich hatte. Ich habe nie nach dem 'Immer höher, immer weiter' gestrebt", sagte der 38-Jährige. Dass er nun bei gleich zwei Sendern arbeiten dürfe - auf dem ZDF-"Traumschiff" und für "Das große Schlagerfest" der ARD - sei ein großer Vertrauensbeweis.

Auch die kritischen Stimmen zu seiner Besetzung als Kapitän stören Silbereisen demnach nicht sonderlich. "Ich bin es ja schon gewohnt, ohne Vorschusslorbeeren an den Start zu gehen: Vor meiner ersten Samstagabendshow war das damals genauso. Einige Kollegen haben laut gezweifelt und ihre Auftritte abgesagt. Aber das hat sich erfreulicherweise nach und nach geändert."

Rund ein Jahr nach Bekanntwerden der Trennung von Helene Fischer fragen sich viele Fans, wie es um den Beziehungsstatus des Entertainers steht. "Jetzt bin ich erstmal Single", verriet Silbereisen. Sein Debüt auf dem "Traumschiff" hat er übrigens selbst noch nicht gesehen - und will dies am zweiten Weihnachtstag mit der Familie tun.

Erst vor Kurzem hatte der Moderator ausführlicher über die Beziehung gesprochen. "Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt", sagte er der "Bunten". "Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste." Sie seien zusammen erwachsen geworden - das verbinde so sehr, dass man das nicht aufgeben wolle, nur weil die Liebe schwinde. Fischer werde immer ein Teil seines Lebens bleiben.

Die beiden hatten im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gegeben - nach zehn gemeinsamen Jahren. In dem Zusammenhang verkündete Helene Fischer auch, sie habe bereits einen neuen Partner. Später bestätigte sie, es handle sich um den Akrobaten Thomas Seitel.

Silbereisen hatte auch eine Botschaft an seine Geschlechtsgenossen: "All den Neidern und Hatern kann ich nur empfehlen, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Meistens ist es doch nur die gekränkte Eitelkeit der Männer, die eine Freundschaft nach einer Trennung verhindert."