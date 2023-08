Ihr Bruder schätzte den Hai später auf eine Länge von etwa drei Metern, um welche Gattung es sich handelte, wissen sie bis heute nicht. Bethea erzählt in dem Bericht, dass sie während der Attacke keine Schmerzen gefühlt habe, sondern einfach nur verwirrt gewesen sei. Der Angriff habe sich wie in Zeitlupe oder wie ein Traum angefühlt. »Wenn man versucht zu schreien und nichts herauskommt – so habe ich mich gefühlt. Also habe ich so laut geschrien, wie ich konnte, damit mich jemand hört und ich nicht einfach im Wasser sterbe.«

Der Teenie schrie allerdings nicht nur. Aus zahlreichen Dokumentationen erinnerte sie sich an den Rat, Haien im Falle eines Angriffs auf die Nase zu schlagen.