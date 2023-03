Die genaue Zahl der mutmaßlichen Angreifer war noch unklar, laut Anwalt Lance Lazzaro waren es drei oder vier Männer. Sie sollen geflohen sein, als das Studio-Personal auf die Prügelei aufmerksam wurde. Lazzaro erklärte, man werde sich um Personenschutz für den Künstler bemühen.

Vorzeitig aus der Haft entlassen

6ix9ine, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, hat sich selbst noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Der Rapper wurde Berichten zufolge wegen seiner Kooperation mit den Behörden vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, nachdem ihn ein Gericht in New York wegen der Mitgliedschaft in einer Bande verurteilt hatte. Unklar ist, ob die Tat damit in Zusammenhang steht.