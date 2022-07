Bushido freut sich über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) für seine im November geborenen Drillingstöchter. »Heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für unsere Drillinge übernommen. Danke an die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin für den netten Empfang«, schrieb der 43-Jährige am Dienstag in einer Instagram -Story.