Die französische Kinderärztin und Wissenschaftlerin Marthe Gautier, die maßgeblich an der Entdeckung der Trisomie 21 als Ursache des Downsyndroms beteiligt war, ist tot. Gautier starb bereits am Samstag im Alter von 96 Jahren, wie das französische Forschungsinstitut Inserm mitteilte.

Gautier war in den 1950er-Jahren zu Turpins Forschungs-Gruppe in Paris gestoßen. Turpin hatte die Idee, unter dem Mikroskop die Chromosomen in Zellen betroffener Kinder zu zählen. Gautier hatte die Technik während ihres Studiums in den USA kennengelernt und konnte so nachweisen, dass Kinder mit Downsyndrom ein überzähliges Chromosom haben.