Seit vielen Jahren ist Franziska Knuppe verheiratet - das hielt offenbar einen "berühmten Sänger" nicht davon ab, dem Model Avancen zu machen. "Ich habe einmal einem Prominenten eine Abfuhr gegeben", sagte Knuppe in der Radiosendung "Mit den Waffeln einer Frau", die von Barbara Schöneberger moderiert wird.

Genau genommen habe nicht sie, sondern ihr Ehemann Christian Möstl die Abfuhr erteilt: "Er ist damals ans Telefon gegangen und sagte: 'So, jetzt reicht's! Hör auf anzurufen!'", erzählte Knuppe. Um wen es sich bei dem Verehrer handelte, verriet die 44-Jährige nicht.

Insgesamt würden Männer aber er selten versuchen, mit ihr zu flirten. "Ich werde relativ wenig angemacht", sagte Knuppe. "Die meisten Männer haben Angst vor mir, weil ich so groß bin und dann vor ihnen stehe." Das Model misst 1,82 Meter. "Da traut sich keiner ran. Aber ich glaube, die meisten haben auch Angst vor meinem Mann", scherzte Knuppe. Sie und Möstl sind seit 20 Jahren verheiratet.

Knuppe kommt aus Rostock und wurde 1997 von Designer Wolfgang Joop in einem Potsdamer Cafe entdeckt. Sie ist eines der bekannten Models in Deutschland und moderiert die Sendung "Austria's Next Topmodel".