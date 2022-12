Nach ihrer Ankunft in den USA hat Griner in Texas ein erstes leichtes Basketballtraining absolviert. Vor ihrer Inhaftierung hatte sie für das US-Nationalteam gespielt. Wie ihre sportliche Zukunft aussieht, ist allerdings noch unklar.

Der russische Waffenhändler Wiktor But stellte sich nach seiner Befreiung wenig überraschend hinter Putins Kriegspolitik und den Angriff auf die Ukraine. »Hätte ich die Möglichkeit und die nötigen Fertigkeiten, würde ich als Freiwilliger (an die Front) gehen«, sagte der 55-Jährige in einem Stream beim russischen Staatssender RT. Er habe nie verstanden, warum Russland den Krieg nicht früher begonnen habe, sagte er. In seiner Zelle, so But, habe er immer ein Porträt von Putin hängen gehabt.