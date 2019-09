Erinnern Sie sich noch an Phoebe aus "Friends", diese immerzu fröhliche und, nun ja, bisweilen etwas naiv auftretende junge Frau? Falls Sie bislang dachten, dass die Serienfigur relativ nah dran ist an dem Menschen, der sie zehn Jahre lang gespielt hat: weit gefehlt.

So jedenfalls erzählte es Schauspielerin Lisa Kudrow nun in einem YouTube-Interview mit Kevin Nealon. Demzufolge hatte sie mit der Rolle der etwas schlichten Phoebe einige Probleme. Über ihr Vorsprechen sagte sie: "Ich hatte irgendwie das Gefühl: Mist, ich hab sie reingelegt."

Demnach war sie die einzige Bewerberin, die das Verfahren verstanden habe - nur deshalb habe sie den Job bekommen: "Deswegen musste ich hart arbeiten, um Phoebe zu sein." Geholfen habe ihr dabei vor allem ein Kollege: Matt LeBlanc, der in der Serie Joey Tribbiani spielte.

LeBlanc habe nach einer Weile gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmte - und habe seine Hilfe angeboten, drei Jahre nach dem Start der ersten Dreharbeiten. Da habe sie ihm erzählt, dass sie völlig überfordert sei. Seine Antwort: "Du strengst dich zu sehr an, das ist dein Problem. Du musst dich nicht so bemühen, sei locker." Ob es geholfen habe? "Er hatte recht", sagte Kudrow nun.

Die heute 56-Jährige, die am angesehenen Vassar College studierte und einen Abschluss in Biologie hat, spielte zehn Jahre lang in "Friends" mit. Die Serie, eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte, lief von 1994 bis 2004 und machte die Hauptdarsteller zu Top-Stars. Das waren abgesehen von Kudrow und LeBlanc noch Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry und David Schwimmer (mehr über die Kultserie erfahren Sie hier).

Kudrow hatte erst im Mai publik gemacht, dass sie sich neben ihren Aniston und Cox bisweilen deplatziert gefühlt habe. Die beiden Frauen seien sehr attraktiv gewesen, sie selbst habe sich hingegen ganz anders wahrgenommen: "Ich habe mich wie ein Berg von Frau neben ihnen gefühlt."

Dieses Thema beschäftigt die heute 55-Jährige seit Langem, wie sie erzählte. "Unglücklicherweise sieht man als Frau gut aus, wenn man dünn ist." Sie bezahlte demnach oft einen hohen Preis, um diesem fragwürdigen Ideal zu entsprechen: "Wenn ich zu dünn war, war ich immer krank", sagte Kudrow. "Eine Erkältung, eine Nebenhöhlenentzündung - ich war ständig krank."

Kudrow verriet auch, dass die Stars aus der Serie noch heute in Kontakt stünden, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß: "Die Frauen mehr als die Männer." Im Juni ließen Aniston und Kudrow ihre Kollegin Courteney Cox zu deren 55. Geburtstag hochleben. Zudem heizte Aniston zuletzt die Spekulationen über eine "Friends"-Reunion an: "Ich würde es machen", sagte sie.