»Friends«-Schauspieler Matthew Perry Neun Millionen Dollar gegen den Alkohol

Das Interview gab der Schauspieler anlässlich der Veröffentlichung seiner Autobiografie »Friends, Lovers and the Big Terrible Thing«, die am 1. November erscheint. Das Buch soll auch einen Blick hinter die Kulissen der US-Kultserie »Friends« werfen, in der Perry Chandler Bing spielte.

Kollegen »hatten Verständnis und waren geduldig«

Erst kürzlich hatte Perry in einem Interview mit dem Magazin »People« verraten, dass seine Alkoholprobleme schon während des Castings zur Serie im Alter von 24 Jahren begonnen hatten: »Ich konnte damit umgehen, irgendwie. Aber als ich 34 war, steckte ich wirklich in Schwierigkeiten«, sagte der mehrfach prämierte Schauspieler.