Die orange Couch des fiktiven Cafés »Central Perk« in »Friends« ist wohl schon unter normalen Umständen eine beliebte Foto-Gelegenheit. Sie steht in den Warner-Brother-Studios im kalifornischen Burbank, wo die Serie gefilmt wurde. Doch nun machte die Schauspielerin Courteney Cox, die in der Serie Monica Geller spielt, »Friends«-Fans dort eine ganz besondere Freude. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie ihre Fans überrascht.