Fürstin Charlène von Monaco ist am Coronavirus erkrankt, sie sei positiv getestet worden, teilte das Fürstentum jetzt mit. Die 44-Jährige habe einige Symptome gespürt und sich in Quarantäne begeben. Die zweifache Mutter war vor einigen Wochen von einem etwa vier Monate langen Klinikaufenthalt in der Schweiz zurückgekehrt, der auf einen langen Aufenthalt in Südafrika folgte.