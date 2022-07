»Eine unglaubliche Erfahrung, eine unglaubliche Atmosphäre«

Zusammen mit anderen Promis wie David Beckham, Gary Neville, Geri Halliwell, Bukayo Saka, Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton und Heather Knight, Kapitänin des englischen Cricket-Teams, wünschte auch der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft der Männer, Harry Kane, viel Glück. Es werde »eine unglaubliche Erfahrung, eine unglaubliche Atmosphäre in Wembley«, sagte er in einem Video auf Twitter. Er könne es selbst kaum erwarten, dort zu sein. »Holt euch den Sieg, das ganze Land steht hinter euch«, sagte er den Lionesses.

Der scheidende Premierminister Boris Johnson lobte bei seinen Wünschen an das Team dessen »Leidenschaft«, die »Hartnäckigkeit in heiklen Situationen« und das »erstaunliche Talent«. In einem Brief an die Mannschaft schrieb er, das Team habe Frauen und Mädchen landesweit deutlich aufgezeigt, »dass Fußball nicht nur für Jungs ist«.