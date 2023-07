»Thank god« schreibt Rapperin Loredana, 27, zu einer Reihe von Fotos, die sie auf Instagram teilt. Darauf ist sie zusammen mit dem BVB-Spieler Karim Adeyemi, 21, zu sehen. Die beiden fahren zusammen Motorrad. An einem Fotoautomaten (offenbar in Italien) halten sie an, machen Fotos mit Kussmündern. Liebe im Sommer 2023.