Am Set von "Game of Thrones" herrschte offenbar gelegentlich Verwechslungsgefahr: Sansa-Stark-Darstellerin Sophie Turner hatte ein Double, das ihr extrem ähnlich sehen soll. Die Leute hätten immer zweimal hingucken müssen, erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit dem australischen Radiosender Nova106.9.

"Sie sah so sehr aus wie ich. Es war verrückt", sagte Turner. Selbst Turners Partner Joe Jonas fiel es offenbar nicht leicht, die beiden auseinanderzuhalten. Einmal habe er versucht, dem Double einen Kuss zu geben - und dann seinen Fehler bemerkt: "Er sagte: 'Oh, tut mir leid! Tut mir leid, es ist nicht Sophie, es ist die Falsche!'", berichtet die 23-Jährige. Der Beziehung des Paares hat die Beinaheverwechslung offenbar nicht geschadet. Vor gut einem Monat heirateten die Schauspielerin und der Sänger.

Bei den Dreharbeiten zu Turners neuem Film "X-Men: Dark Phoenix" war das Risiko für eine Verwechslung offenbar geringer: Ihre Stunt-Doubles würden ihr nicht besonders ähnlich sehen, sagte Turner. "Sie sind viel fitter, haben viel mehr Muskeln und sehen im Allgemeinen athletischer aus."