Die letzte Staffel von "Game of Thrones" spaltete Fans weltweit. Einer der Darsteller hat seine ganz eigene Art, mit der Kontroverse über das Ende der Fantasy-Saga umzugehen: Kit Harington alias Jon Snow hat es sich einfach nicht angeschaut.

"Ich habe die finale Staffel nicht gesehen", sagte er "Entertainment Weekly" am Rande der Emmy Awards. Er wisse aber, was sie den Schauspielern abverlangt habe. "Es war nicht einfach und alle haben sich Mühe gegeben und Liebe investiert."

Die Unstimmigkeiten zu dem Serienende habe die Darsteller deshalb nicht wirklich getroffen, sagte der 32-Jährige dem Magazin. Sie hätten gewusst, was sie tun - und es sei sowohl in Bezug auf die Handlung als auch auf ihre Figuren das Richtige gewesen. Sie hätten zehn Jahre mit ihren Rollen verbracht, aus diesem Grund sei ihnen das so bewusst gewesen.

Die Serie hat bei den Emmy Awards zwei Preise gewonnen: "Game of Thrones" wurde als beste Drama-Serie ausgezeichnet und Schauspieler Peter Dinklage bekam einen Emmy für seine Rolle als Tyrion. Zuvor hatte "Game of Thrones" bereits zehn Trophäen in Nebenkategorien eingesammelt.

Harington war bei den Emmys als bester Hauptdarsteller nominiert. Den gewann allerdings Billy Porter für seine Rolle in "Pose".

Seit Juni 2018 ist Harington mit seiner früheren Serienpartnerin, der Britin Rose Leslie, verheiratet. Die beiden hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für "Game of Thrones" kennengelernt.

Im Mai war "Game of Thrones" nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Kurz danach ließ sich Harington in einem "Wellness Retreat" behandeln. Der Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen "persönlichen Problemen" zu arbeiten, teilte damals sein Sprecher mit. Bereits Anfang des Jahres hatte Harington in einem Interview gesagt, dass die Dreharbeiten "verdammt anstrengend" gewesen seien.