+++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in der 4. Staffel von "Game of Thrones" passiert, sollten Sie nicht weiterlesen. ++++

Kit Harrington blickt in der Rolle als Jon Snow auf zehn Jahre Dreharbeiten der Serie "Game of Thrones" zurück. Welche von den etlichen Szenen seine liebste ist, hat der Schauspieler nun der Zeitschrift "People" verraten.

In der besagten Szene spielt er gemeinsam mit seiner Ehefrau und damaligen Serienkollegin Rose Leslie alias Ygritte - zum letzten Mal: Harrington sei am meisten überwältig gewesen von der Szene, in der sich seine Rolle für immer von seiner Geliebten verabschieden musste. "Ich mag ihren Tod. Ich weiß, das hört sich seltsam an", sagte er der Zeitschrift.

In der neunten Episode der vierten Staffel kämpfen die beiden in einer Schlacht. Ygritte wird von einem Pfeil getroffen und stirbt. "Ich fand, dass sie das hervorragend gemacht hat", sagte Harrington.

Es sei das erste Mal gewesen, dass eine Szene bei "Game of Thrones" in Zeitlupe gedreht worden sei. Im Hintergrund habe die Schlacht gewütet, das sei ein "wunderschöner Moment" gewesen. "Es war eine dieser unglaublichen Aufnahmen."

Harrington und Leslie lernten sich im Jahr 2012 am Set der Fantasy-Saga kennen. Im September 2017 verlobten sie sich - und machen dies über eine Anzeige in der britischen "Times" bekannt. Die Hochzeit fand im Juni 2018 statt, mit vielen der "Game of Thrones"-Darsteller auf der Gästeliste.

Auch wenn Harrington seine Frau über die Serie kennengelernt hat, findet er eines daran schade: "Das Traurigste ist, dass wir nie wieder zusammen gecastet werden können, da wir zu sehr mit 'Game of Thrones' verknüpft sind." Alle würden das Paar mit ihren Rollen in der Serie assoziieren, weshalb sie wohl nie wieder zusammenarbeiten könnten.

Harrington sagte "People" auch, wie gern er auf die Zeit am Set von "Game of Thrones" zurückblicke. "Es ist schwer, sich daran zu erinnern, wer wir alle vor zehn Jahren waren", sagte Harrington der Zeitschrift. Die Serie habe ein Jahrzehnt seines Lebens geprägt. "Und das wird wahrscheinlich das abgefahrenste Jahrzehnt meines Lebens gewesen sein."

