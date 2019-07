In "Game of Thrones" war die Dolmetscherin Missandei als enge Vertraute an der Seite von Daenerys Targaryen - und auch im wahren Leben haben die Darstellerinnen Nathalie Emmanuel und Emilia Clarke offenbar eine gute Beziehung. "Emilia ist als Freundin und Kollegin einfach eine solche Freude", sagte Emmanuel dem Magazin "People".

Sie habe es geliebt mit Clarke zu arbeiten und von ihr zu lernen. Auch nach dem Ende der letzten Staffel würden sie sich von Zeit zu Zeit beieinander melden.

Besonders beeindruckt zeigte Emmanuel sich davon, wie Clarke mit heftigen gesundheitlichen Problemen während der Dreharbeiten umging. Die Schauspielerin war am Hirn operiert worden. Emmanuel habe davon gehört und gedacht: "Wow, es ist einfach so verrückt." Clarke sei da gewesen, bereit, wieder an die Arbeit zu gehen.

"Sie ist so ein Tier", sagte Emmanuel über ihre Kollegin. Clarke hab einfach weiter gemacht. "Sie ist wirklich inspirierend, ich bin so stolz auf sie." Dass Clarke eine Stiftung für andere Betroffene mit aufbaute, bezeichnet Emmanuel als "fantastisch". Dieser Einsatz sei so wichtig.

Clarke schrieb im März für den "New Yorker" darüber, dass bei ihr während der Zeit, in der sie für "Game of Thrones" vor der Kamera stand, zwei Aneurysmen diagnostiziert wurden und sie operiert werden musste. "Ich dachte, ich müsse sterben", heißt es in dem Beitrag.