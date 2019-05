Eine Promihochzeit der besonderen Art: "Game of Thrones"-Star Sophie Turner und US-Sänger Joe Jonas haben sich in Las Vegas überraschend das Jawort gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Braut der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei Instagram hielt Hochzeitsgast Diplo - ein Elektro-DJ aus den USA - die Zeremonie fest. Seine Aufnahmen zeigen, wie das Paar gemeinsam vor dem Traualtar steht. Turner hält dabei einen Blumenstrauß in ihren Händen. Für die musikalische Begleitung war das Musiker-Duo Dan und Shay zuständig. Geleitet wurde die Zeremonie - typisch Las Vegas - von einem Elvis-Imitator.

Joes Brüder Nick und Paul waren ebenfalls vor Ort. Die drei waren kurz zuvor mit ihrer Band "Jonas Brothers" bei den Billboard Music Awards aufgetreten. Turner und der sechs Jahre ältere Jonas sind seit 2016 ein Paar.

Fünf Monate zuvor heiratete Bruder Nick in Indien

Mehrere US-Medien hatten im Vorfeld von einer im Sommer geplanten Hochzeit in Frankreich berichtet. Befeuert wurden diese Gerüchte von Joe Jonas selbst. In einer Late-Night-Show von Moderator James Corden hatte er gesagt: "Wir werden dieses Jahr heiraten. Es wird eine Sommerhochzeit werden. Ich freue mich schon sehr darauf, das wird ein großer Spaß."

AP Joe Jonas und Sophie Turner bei einem Spiel der New York Knicks

In einem im März veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar" hatte Turner gesagt, dass sie und ihr Mann die Hochzeit so geheim wie möglich halten wollen.

Gerade einmal fünf Monate zuvor hatte Joes Bruder Nick seiner Ehefrau Priyanka Chopra in einer aufsehenerregenden Hochzeit im indischen Jodhpur das Ja-Wort gegeben. Damals hatte der Vater des Bräutigams, Pastor Paul Jonas, die Trauung vollzogen. Chopra - eine ehemalige Miss World - zählt in ihrem Heimatland zu den bekanntesten Filmstars.

