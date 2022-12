Die ganze Familie sei »fürchterlich mitgenommen von der Nachricht«, sagte von der Leyen damals laut einer Mitteilung zu dem Vorfall. »Bild« zufolge hatte ihr Ehemann den Kadaver ganz in der Nähe des Wohnhauses der Familie entdeckt. Von der Leyen gilt als begeisterte Reiterin.

EU-Kommission will Schutzstatus prüfen

In einem Brief an Abgeordnete des Europaparlaments vergangene Woche kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an, dass die EU-Kommission den aktuellen Schutzstatus des Wolfes prüfen wolle. Hintergrund ist eine Initiative der EVP-Fraktion im Europaparlament, die Wolfsstrategie in Europa neu zu bewerten.