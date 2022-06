Noch bis weit in die Putin-Ära politisch aktiv

Burbulis überzeugte Jelzin von der Notwendigkeit der Wirtschaftsreformen unter Jegor Gaidar – die als Schocktherapie in die Geschichte eingingen. Später verlor er seinen Einfluss auf den russischen Präsidenten und wurde Ende 1992 als Berater entlassen. Als Duma-Abgeordneter, stellvertretender Gouverneur und Senator im russischen Föderationsrat war er aber noch bis weit in die Ära von Präsident Wladimir Putin in der russischen Politik aktiv.