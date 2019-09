Überraschung für die spanische Stadt Navalcarnero: Am Mittwochnachmittag baute ein Kamerateam ein Set auf dem Plaza de Segovia auf, Hufe klapperten auf der Straße und wenig später ritten zwei Hollywoodstars in das Zentrum der Gemeinde.

Im eleganten Sakko und auf einem Esel sitzend bewegte sich George Clooney auf die Kameras zu. Neben ihm ritt seine Schauspielkollegin Brie Larson. Gemeinsam versetzte das prominente Duo die kleine Stadt rund 35 Kilometer südwestlich von Madrid in Aufruhr. Spanische Medien wie der regionale Fernsehsender "Telemadrid" berichteten von aufgeregten Bürgerinnen und Bürgern.

Doch was führte die beiden Oscar-Preisträger in die Gemeinde? Clooney und Larson drehen in Spanien einen Werbespot für eine Kaffeemarke. Auf Navalcarnero wird in dem Clip aber nichts hinweisen - in der Fiktion soll das Städtchen ein Dorf im Kaffeeanbauland Kolumbien sein.