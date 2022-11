Im Rechtsstreit zwischen Gerhard Schröder und seiner Ex-Frau Doris Schröder-Köpf hat der SPD-Politiker erneut den Kürzeren gezogen: Das von ihm eingeklagte Wohn- und Nutzungsrecht in einem beiden Ex-Partnern zu gleichen Teilen gehörenden Haus in Hannover wurde ihm nicht gewährt. Das Oberlandesgericht Celle wies Schröders Klage in zweiter Instanz ab.