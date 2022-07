Gerichtsmedizin Ivana Trump starb infolge eines Unfalls

Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern.