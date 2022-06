Maxwells Verteidiger sehen das anders. Seit Freitag sitze Maxwell wieder in Einzelhaft, schrieb Anwalt Sternheim in einem Brief an die Richterin Alison Nathan. Das Gefängnis habe ihr zudem den Zugang zu Gerichtsdokumenten und Zeit für Treffen mit ihren Anwälten verwehrt. Daher könne sich seine Mandantin nicht auf die Verkündung des Strafmaßes vorbereiten. Wenn Maxwell in Einzelhaft bleibt und weiter unter verschärfter Beobachtung steht, will Sternheim nach eigenen Angaben am Montag beantragen, die Verkündung des Strafmaßes zu verschieben.

Maxwell sitzt seit zwei Jahren in Haft

Die 60-Jährige sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Im vergangenen Dezember sprach ein New Yorker Geschworenengericht die Britin des Sexhandels mit Minderjährigen schuldig. Am Dienstag soll nun ihr Strafmaß verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft forderte zuletzt 30 Jahre Gefängnis, Maxwell selbst plädierte für »deutlich weniger« als 20 Jahre Haft.