So einen Satz muss man sich leisten können: »Ich halte mich nicht für den schönsten Menschen der Welt«, sagte das US-amerikanische Model Gigi Hadid im Interview mit der britischen Zeitung »The Times «. Wer so spricht, ahnt vermutlich, dass er oder sie in den Augen vieler Menschen doch ziemlich nah dran ist am Superlativ. Auch die »Times«-Reporterin wittert sogleich gespielte Bescheidenheit; aber, so schreibt sie es zumindest in ihrem Bericht, in Hadids Stimme und ihrem Gesicht habe sie keine Spur davon entdeckt. »Etwas Botox könnte helfen, aber ich bin nicht so besessen, dass ich etwas tun würde«, wird das Model weiter zitiert.