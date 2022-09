Ob dieses Glück auch in einer gemeinsamen Zukunft liegt, darüber äußerten sich bislang weder Brady noch Bündchen. Das brasilianische Model will sich eigenen Aussagen zufolge in Zukunft ganz auf ihre Kinder konzentrieren: den zwölfjährigen Benjamin und die neunjährige Vivian. Auch ihre Karriere und ihr Engagement für den Klimaschutz möchte die 42-Jährige weiter vorantreiben: »Ich habe eine riesige Liste an Dingen, die ich noch machen möchte!«

In Sachen Karriere muss sich die Brasilianerin keine Sorgen machen. Sie zählt zu den bestbezahlten Models der Welt. Bekannt wurde sie unter anderem als Model der Unterwäschemarke Victoria's Secret. Tom Brady gilt als einer der besten Quarterbacks der Football-Geschichte . Die beiden sind seit 2009 ein Paar.