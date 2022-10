Die beiden hatten sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Sie heirateten Anfang 2009 in einer katholischen Kirche in Santa Monica, noch im selben Jahr kam ihr Sohn Benjamin zur Welt.

Bündchen, die im Alter von 13 Jahren in Brasilien von einem Modelscout entdeckt worden war, stieg in den Nullerjahren zu einem der bestbezahlten Models auf und wurde auch durch ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio bekannt. Sie modelte unter anderem für die Unterwäschemarke Victoria's Secret, war aber auch in Filmen wie »Der Teufel trägt Prada« zu sehen. Inzwischen setzt sie sich für den Schutz des Regenwalds ein.