Golden Globes 2020 Australier Russell Crowe nutzt Dankesrede für Klima-Appell

Russell Crowe hat seine Dankesrede bei den Golden Globes für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik genutzt. "Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel", ließ der australische Schauspieler von Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben.

"Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist", zitierte Aniston ihn weiter.

Russell Crowe, in absentia, with perhaps the most poignant statement you'll hear tonight pic.twitter.com/Tx0H5RruoU — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2020

Crowe gewann am Sonntagabend in Los Angeles den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für "The Loudest Voice". Darin spielt er Roger Ailes, Produzent des rechtskonservativen Fernsehsenders Fox News.

Die Golden Globes sind nach den Oscars die höchste Auszeichnung. Sie werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen. In diesem Jahr ging das Beziehungsdrama "Marriage Story" mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen. Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" hatten jeweils fünf Gewinnchancen.

Moderiert wird die Gala zum fünften Mal von dem britischen Komiker Ricky Gervais. Die 77. Golden-Globes-Preisverleihung läuft derzeit noch, eine Liste mit den bisherigen Gewinnern finden Sie hier.

In Australien wüten seit Oktober verheerende Buschbrände, die Lage hatte sich jüngst noch einmal zugespitzt. Betroffen ist vor allem die Südostküste des Landes. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Brandsaison stieg am Sonntag auf 24. Mehr als 1500 Häuser und Gebäude wurden beschädigt. Im gesamten Land wurde inzwischen eine Fläche von der Größe Irlands zerstört.

Auch zahlreiche Prominente nehmen Anteil: Die australische Schauspielerin Nicole Kidman erklärte auf Instagram, ihre Familie habe 500.000 Dollar (rund 448.000 Euro) an die Feuerwehr gespendet. Auch die US-Sängerin Pink kündigte eine solche Spende an. Sie sei beim Anblick der Bilder von den schrecklichen Bränden "völlig verzweifelt", schrieb Pink auf Twitter. Die Spende solle an die Feuerwehrleute gehen, die "an vorderster Front so schwere Arbeit leisten".