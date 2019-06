Warnung: Der folgende Text enthält Spoiler - wenn Sie nichts über die Handlung in "Game of Thrones" erfahren wollen, sollten Sie nicht weiterlesen.

Wollen Sie wissen, wie Sie sterben werden? Die meisten Menschen würden diese Frage wohl mit Nein beantworten. Schauspielerin Lena Headey hatte keine Wahl: Ihr Tod kam schon Monate vorher mit der Post. Neun Jahre war Headey in "Game of Thrones" (GoT) als böse Königin Cersei zu sehen. In einem Interview gab sie nun zu, dass sie sich einen anderen Tod für ihre Rolle gewünscht hätte.

Die letzte Staffel der britischen Fantasy-Serie wurde in den sozialen Medien und den meisten Freundeskreisen breit diskutiert. Zu den umstrittensten Szenen zählte der Tod von Cersei und Jamie Lannister: Die Geschwister - und Liebhaber - starben vereint, von Steinen begraben im einstürzenden Königsmund. Viele Fans kritisierten das Ende der Königin. Darstellerin Headey sagte nun im Interview mit dem "Guardian": "Als Zuschauerin gab es für mich Bauchschmerzmomente".

Darüber würde sich die 45-Jährige gerne mal angetrunken mit den beiden Drehbuchautoren David Benioff und Dan Weiss unterhalten, doch bislang habe es dazu keine Möglichkeit gegeben, erzählte Headey. Dann würde sie ihnen sagen: "Ich wollte einen besseren Tod".

Die Hauptdarsteller der Serie starben oft plötzlich und blutig, auch das machte für viele Fans den Reiz von GoT aus. "Natürlich träumst du von deinem Tod", sagte Headey. Man habe auf jede nur mögliche Art sterben können in der Show, deshalb sei sie von ihrem eigenen Ende etwas enttäuscht gewesen, sagte sie dem "Guardian" während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Gunpowder Milshake" in Berlin.

Trotzdem verteidigt Headey die Drehbuchautoren: "Sie konnten es nicht allen recht machen, egal, wie sie das Ende geschrieben hätten."

Headey ist seit 30 Jahren Schauspielerin. GoT hatte ihr zu ihrem großen Durchbruch verholfen, trotzdem nimmt sie das Ende der Serie gelassen: "Es war großartig, aber Dinge enden und man geht weiter."