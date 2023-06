8 / 11

Am 28. August 2019, nach einer 15-tägigen Reise über den Atlantik, kommt Thunberg mit ihrem Vater und der Crew der Rennyacht Malizia II zum Uno-Klimagipfel in New York an. Die Reise war nicht so klimafreundlich wie sie auf den ersten Blick schien. Einem Medienbericht zufolge entstand durch den Transatlantik-Törn mehr klimaschädliches CO₂, als wäre die Jugendliche mit ihrem Vater in die USA geflogen. Hintergrund: Die neue Besatzung für die Überführung des Bootes reiste per Flugzeug in die USA. Das Team glich den Ausstoß aus.